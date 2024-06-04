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Амбициозное заявление Арда Турана

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2024 09:00
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Амбициозное заявление Арда Турана

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший полузащитник мадридского «Атлетико», ныне являющийся главным тренером турецкого «Эюпспора», Арда Туран рассказал, какие личные задачи он ставит перед собой на тренерском поприще.

«Одной из моих главных целей в качестве тренера является выиграть Лигу чемпионов во главе «Атлетико». Но надо признать, для этого ещё слишком рано», - приводит слова Турана Fanatik в соцсети X (ранее Twitter).

За «Атлетико» Арда Туран выступал с 2011 по 2015 год. Футболист завершил игровую карьеру летом 2022 года. Последней его командой был «Галатасарай».

Весной 2023 года 37-летний Туран начал тренерскую карьеру, возглавив клуб турецкой Первой лиги «Эюпспор». Под его руководством команда добилась выхода в турецкую Суперлигу, заняв первое место во втором по значимости дивизионе страны.

İdman.biz

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