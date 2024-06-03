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"Красные дьяволы" в Германии

Мировой футбол
Прогнозы
3 Июня 2024 17:29
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"Красные дьяволы" в Германии

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 11 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы представляем команды группы Е. В число претендентов на успех в чемпионате входит сборная Бельгии, являющаяся фаворитом группы.

Соперник нашей сборной на пути в Германию

«Красные дьяволы» одними из первых завоевали квалификацию на ЕВРО-2024. Они, как и Франция с Португалией, получили путёвку в Германию 13 октября, за три тура до окончания отборочного этапа. Команда Доменико Тедеско, выступавшая в группе, в которую входила и сборная Азербайджана, завершила цикл непобежденной на 1-м месте. Правда, Бельгия сыграла вничью в домашних матчах со своими главными соперниками Австрией и Швецией. Но «красные дьяволы» не знали, что такое поражение. Команда Тедеско завершила отборочный этап, начавшийся с победы со счетом 1:0 в Баку, матчем с нашей сборной. Бельгия, борющаяся за первое место в группе, в последнем официальном матче перед поездкой в ​​Германию забила нам 5 безответных мячей. Ромелу Лукаку забил четыре из них.

«Золотое поколение» мечтает о золоте

Хотя некоторые представители «золотого поколения» бельгийского футбола либо завершили карьеру, либо прекратили выступать за сборную, звезд по-прежнему предостаточно. Голы Ромелу Лукаку, передачи Кевина де Брюйне и сейвы Тибо Куртуа - это элементы, которые нужны любой команде для успеха. Бельгийские болельщики надеются на большой успех в Германии, поскольку еще не потеряли надежду на титул. «Красные дьяволы», 6 раз принимавшие участие в финальных стадиях чемпионатов Европы, в двух последних турнирах останавливались в 1/4 финала. Серебро на ЕВРО-1980 и бронза на ЕВРО-1972 были завоеваны давно. Бельгия, выйдя в два полуфинала на 14 чемпионатах мира, в которых она участвовала, довольствовалась бронзой в 2018 году и четвертым местом в 1986 году.

Игры сборной Бельгии в группе:

17 июня. Бельгия - Словакия
22 июня. Бельгия - Украина
26 июня. Украина – Бельгия

Отметим, что встречи группы Е пройдут в 5 разных городах - Штутгарте, Франкфурте, Кёльне, Мюнхене и Дюссельдорфе.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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