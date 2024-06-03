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Предложение Ройсу из MLS

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2024 09:44
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Предложение Ройсу из MLS

Стала известна лига, в которой может продолжить карьеру игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс.

Как сообщает İdman.biz, немецкий полузащитник близок к переходу в MLS.

35-летний футболист получил предложение от «Лос-Анджелес Галакси». В конце сезона он получит статус свободного агента. Представитель США готов платить Марко 1,7 миллиона долларов ежегодно. Ройсу придется сделать выбор, поскольку он также получил предложения из Европы и Саудовской Аравии.

Отметим, что Ройс выступает в «Боруссии» с 2012 года.

İdman.biz

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