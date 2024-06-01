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ЕВРО-2024: потеря у Турции

Мировой футбол
Новости
1 Июня 2024 17:15
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ЕВРО-2024: потеря у Турции

Сборная Турции столкнулась с потерей.

İdman.biz сообщает, что нападающий Энес Унал исключен из состава на ЕВРО-2024.

Причиной этому стала травма форварда «Бормунта». 27-летний футболист сломал большой палец левой ноги на последней тренировке сборной. После обследований стало ясно, что травма не заживет полностью накануне ЕВРО-2024 и по ходу чемпионата.

Отметим, что сборная Турции на чемпионате Европы сразится с Португалией, Чехией и Грузией в группе F. Континентальный чемпионат пройдет с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz

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