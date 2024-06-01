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ТРЕБОВАНИЕ "Барселоны" по Рафинье

Мировой футбол
Новости
1 Июня 2024 18:50
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ТРЕБОВАНИЕ "Барселоны" по Рафинье

«Барселона» согласилась продать Рафинью.

İdman.biz сообщает, что испанский гранд согласился продать бразильского нападающего в один из клубов Саудовской Аравии, чтобы решить финансовые трудности.

Клуб Ла Лиги также определил сумму, которую хочет за этот трансфер. «Барселона» потребовала за Рафинью 100 миллионов евро. Неназванный арабский клуб клуб готов заплатить эту сумму. Но сам Рафинья не принял окончательное решение.

Отметим, что южноамериканец выступает за «Барселону» с лета 2022 года.

İdman.biz

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