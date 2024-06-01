"Месси был более непредсказуем, чем Роналду"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», недавно завершивший карьеру экс-футболист «Ювентуса» и «Милана» Леонардо Бонуччи высказался о том, кто был более сложным противником - Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«С Месси было сложнее играть, потому что он был более непредсказуем. Криштиану - совершенная, но более понятная машина», - приводит слова Бонуччи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, последним клубом итальянца стал турецкий «Фенербахче». Ранее Бонуччи выступал за берлинский «Унион». 36-летний футболист расторг контракт с немецкой командой в нынешнем январе в связи с предполагаемым конфликтом с главным тренером. Суммарно игрок обороны в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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