Чудо в стыках Германии! Зря 16-ю команду Бундеслиги "похоронили" после домашних 0:3

«Бохум» оставил «Фортуну» во второй лиге. Всё решила серия пенальти.

Стыковые матчи за право сыграть в Бундеслиге - огонь! Хотя после первой игры казалось, что об интриге стоит забыть.

Германия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч

Фортуна (Дюссельдорф) - Бохум - 0:3 (пен. 5:6)

Голы: 0:1 Хофман – 18' 0:2 Хофман – 66' 0:3 Штёгер – 70'

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», регламент в Германии такой, что третья с конца команда Бундеслиги проводит стыковые матчи с третьим клубом второго дивизиона. Именно так «Бохум» и «Фортуна» нашли друг друга. В первом матче клуб из Дюссельдорфа хлопнул соперника на выезде — 3:0. Наверное, только самые преданные болельщики «Бохума» верили, что их команда оформит грандиозный камбэк.

Пару слов о фанатах 16-й команды Бундеслиги. Наиболее радикальные показывали игрокам своей команды неприличные жесты после унижения в первом матче. Возможно, такое безобразное поведение болельщиков хорошенько взбодрило игроков «Бохума». А как ещё объяснить то, что произошло в Дюссельдорфе?

В концовке второго тайма режиссёр трансляции регулярно играл крупными планами болельщиков «Фортуны» на трибунах. Люди хватались за голову, с трудом сдерживали слёзы от волнения, нервно поправляли волосы, а кто-то просил помощи у бога. Постойте, но ведь их команда выиграла первый матч с разницей в три гола. И всё же что-то пошло не так.

Филипп Хофман оформил дубль, а Кевин Штёгер набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». Если что, это два футболиста «Бохума». К 70-й минуте гости превратили 0:3 в 3:3 по сумме двух матчей. Отдельный привет фанатам «Бохума» и их неприличным жестам по итогам первого матча. Теперь-то вы довольны?

В основное время зрители больше голов не увидели, в дополнительное — тоже. Хотя в концовке футболисты «Бохума» вынесли мяч с линии ворот. Дело дошло до серии пенальти — надо ведь было добавить ещё больше драмы. Сначала нервы не выдержали у Андре Хоффмана — его удар отразил вратарь «Бохума» Андреас Люте. Чуть позже уже голкипер хозяев Флориан Кастенмайер потащил выстрел Эрхана Машовича. После пяти ударов каждая из команд реализовала по четыре попытки.

Решающим оказался удар Такаси Утино — японец из «Фортуны» запустил мяч над перекладиной. Пока одноклубники утешали плачущего японца, футболисты «Бохума» ринулись к сектору со своими фанатами. А те зажгли в прямом смысле этого слова — кидали на радостях пиротехнику. «Бохум» сохранил место в Бундеслиге, хотя после первого матча его «похоронили» даже свои болельщики (не все, конечно).

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