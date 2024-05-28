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Объявлен состав сборной Бельгии на ЕВРО-2024

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2024 22:25
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Объявлен состав сборной Бельгии на ЕВРО-2024

Объявлен состав сборной Бельгии на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 25 футболистов.

Главный тренер Доменико Тедеско отправится в Германию с тремя голкиперами, восемью защитниками, шестью полузащитниками и восемью нападающими.

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Томас Камински («Лутон Таун»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Тома Менье («Трабзонспор»), Ян Вертонген, Зено Дебаст (оба — «Андерлехт»), Аксель Витсель («Атлетико»), Ваут Фас («Лестер»), Максим де Кейпер («Брюгге»), Артур Теате («Ренн»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»), Орель Мангаля («Лион»), Артур Вермеерен («Атлетико»), Астер Вранкс («Вольфсбург»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Рома»), Леандро Троссард («Арсенал»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Лои Опенда («РБ Лейпциг»), Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Доди Лукебакио («Севилья»), Йохан Бакайоко (ПСВ).

Отметим, что континентальный чемпионат в Германии стартует 14 июня.

İdman.biz

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