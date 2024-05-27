В погоне за третьим триумфом

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 18 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы D. Сборная Франции, являющаяся фаворитом не только группы, но и чемпионата, является одним из главных претендентов на завоевание титула.

Ранняя квалификация с победной серией

Обладатели первой путевки на ЕВРО-2024 определились в VII туре отборочного этапа. Франция была одной из трех команд, выигравших самую раннюю путевку в Германию. Одержав 7 побед подряд в группе, где соревновались пять сборных, команда Дидье Дешама обеспечила себе не только путевку в финальную стадию, но и 1-е место. Франция, победившая своего главного соперника Нидерланды (4:0, 2:1), сохранила свою непобедимость, хотя и отдала очки Греции в последнем матче, который носил формальный характер (2:2). Команда, забившая 29 голов и пропустившая всего 3 мяча, показала свою силу как в нападении, так и в защите. Килиан Мбаппе, забивший 9 голов, станет настоящим кошмаром для соперников в Германии.

С мечтой о 3-ей победе

Тот факт, что Франция играла в финале двух последних чемпионатов мира, показывает величие команды. Команда Дешама, выигравшая ЧМ-2018 и потерявшая в серии пенальти золото ЧМ-2022, полна решимости добиться успеха в Европе. Мбаппе и его друзья выиграли Лигу наций в 2021 году. Но те турниры не сравнимы с чемпионатом Европы. На континенте Франция играет в финале каждые 16 лет. Чемпион 1984 и 2000 годов проиграл в финале в 2016 году. «Трехцветные», которые в 11-й раз сыграют в финальной стадии, мечтают о третьем чемпионстве. Команда, проигравшая 3 года назад Швейцарии в 1/8 финала, на этот раз полна решимости порадовать своих болельщиков.

Игры сборной Франции в группе:

17 июня. Австрия - Франция

21 июня. Нидерланды - Франция

25 июня. Франция - Польша

Отметим, что встречи группы D пройдут в 5 разных городах - Гамбурге, Дюссельдорфе, Лейпциге, Берлине и Дортмунде.

Вугар Хейруллаев

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