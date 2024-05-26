26 Мая 2024
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Известный футболист завершил карьеру

Мировой футбол
Новости
26 Мая 2024 17:03
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Известный футболист завершил карьеру

Английский вратарь Джо Харт завершил карьеру.

İdman.biz сообщает, что последний сезон он провел в «Селтике».

Харт, выступающий за шотландский клуб с 2021 года, завоевал здесь 7 титулов. В сезоне 2023/2024 он выиграл и чемпионский титул, и кубок в составе команды Глазго.

Джо провел большую часть своей карьеры в «Манчестер Сити». 37-летний вратарь завоевал с командой 6 наград в период с 2006 по 2018 год.

Отметим, что Харт носил форму таких команд, как «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Бернли», «Бирмингем», «Торино», «Транмер», «Шрусбери» и «Блэкпул».

İdman.biz

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