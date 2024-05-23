Объявлен состав сборной Италии на Евро-2024.
Как сообщает İdman.biz, в предварительный список вошли 30 игроков.
Главный тренер Лучано Спаллетти повезет на турнир в Германию 26 из них. Эксперт должен определить окончательный состав команды до 7 июня.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мере («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия);
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба «Торино»), Риккардо Калафиори («Болонья»), Андреа Камбьяссо («Ювентус»), Джованни ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини ( «Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»);
Полузащитники: Никколо Барелла, Давиде Фраттези (оба «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба «Рома»), Никколо Фаджиоли («Ювентус»), Михаэль Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал», Англия), Самуэле Риччи («Торино»);
Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзаккани («Лацио»).
Напомним, Евро-2024 стартует 14 июня.
İdman.biz