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Объявлен состав сборной Италии на Евро-2024

Мировой футбол
Новости
23 Мая 2024 18:14
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Объявлен состав сборной Италии на Евро-2024

Объявлен состав сборной Италии на Евро-2024.

Как сообщает İdman.biz, в предварительный список вошли 30 игроков.

Главный тренер Лучано Спаллетти повезет на турнир в Германию 26 из них. Эксперт должен определить окончательный состав команды до 7 июня.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мере («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия);

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба «Торино»), Риккардо Калафиори («Болонья»), Андреа Камбьяссо («Ювентус»), Джованни ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини ( «Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»);

Полузащитники: Никколо Барелла, Давиде Фраттези (оба «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба «Рома»), Никколо Фаджиоли («Ювентус»), Михаэль Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал», Англия), Самуэле Риччи («Торино»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзаккани («Лацио»).

Напомним, Евро-2024 стартует 14 июня.

İdman.biz

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