Старые "орлы"

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 22 дня.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы C. В группе, где фаворитом является сборная Англии, Сербия является основным конкурентом Дании и Словении в борьбе за второе место.

Второе место после Германии

Команда, которую тренирует Драган Стойкович, с трудом прошла на ЕВРО-2024. Сборная Сербии только в последнем туре получила то, что хотела. «Орлам» удалось стать вторыми в борьбе с Венгрией и Черногорией. Дважды победив и последнюю, и Литву, команда Стойковича оказалась в сложной ситуации из-за поражений в других матчах. Сербия, дважды проигравшая Венгрии, оба раза сыграла вничью с Болгарией, аутсайдером группы. Матч последнего тура мог лишить команду ЕВРО-2024. Гол Срджана Бабича на 82-й минуте и одновременно поражение Черногории от Венгрии подняли "орлов" на вторую заветную строчку.

Впервые в истории

Сборная Сербии считается преемницей некогда сильной сборной Югославии. После развала страны, неоднократно выходящей в полуфиналы и четвертьфиналы чемпионатов мира и Европы, от величия «орлов» не осталось и следа. Последний подобный успех команды, впервые завоевавшей право выступать в континентальном первенстве, как и Сербия, случился в 2000 году. Тогда Югославия, в которую входили Сербия и Черногория, вышла в 1/4 финала. Хотя Сербия участвовала в финальной стадии трех из четырех последних чемпионатов мира, она не выходила из группы.

В надежде на ветеранов

Сборная Сербии будет одной из старейших команд финальной части ЕВРО-2024. Ведущие роли в команде занимают в основном ветераны. Молодых футболистов, которых можно считать звездами, мало. С этой точки зрения многие смотрят на Сербию как на аутсайдера группы. Хотя сербские сборные имеют сильное влияние во всех возрастных группах, команде со Стойковичем будет непросто выйти в 1/8 финала.

Матчи сборной Сербии в группе:

16 июня. Сербия - Англия

20 июня. Словения - Сербия

25 июня. Дания - Сербия

Отметим, что встречи группы С пройдут в 5 разных городах - Мюнхене, Кёльне, Франкфурте, Гельзенкирхене и Штутгарте.

Вугар Хейруллаев

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