Старые "орлы"

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 22 дня.
İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.
На этой неделе мы рассмотрим команды группы C. В группе, где фаворитом является сборная Англии, Сербия является основным конкурентом Дании и Словении в борьбе за второе место.
Второе место после Германии
Команда, которую тренирует Драган Стойкович, с трудом прошла на ЕВРО-2024. Сборная Сербии только в последнем туре получила то, что хотела. «Орлам» удалось стать вторыми в борьбе с Венгрией и Черногорией. Дважды победив и последнюю, и Литву, команда Стойковича оказалась в сложной ситуации из-за поражений в других матчах. Сербия, дважды проигравшая Венгрии, оба раза сыграла вничью с Болгарией, аутсайдером группы. Матч последнего тура мог лишить команду ЕВРО-2024. Гол Срджана Бабича на 82-й минуте и одновременно поражение Черногории от Венгрии подняли "орлов" на вторую заветную строчку.
Впервые в истории
Сборная Сербии считается преемницей некогда сильной сборной Югославии. После развала страны, неоднократно выходящей в полуфиналы и четвертьфиналы чемпионатов мира и Европы, от величия «орлов» не осталось и следа. Последний подобный успех команды, впервые завоевавшей право выступать в континентальном первенстве, как и Сербия, случился в 2000 году. Тогда Югославия, в которую входили Сербия и Черногория, вышла в 1/4 финала. Хотя Сербия участвовала в финальной стадии трех из четырех последних чемпионатов мира, она не выходила из группы.
В надежде на ветеранов
Сборная Сербии будет одной из старейших команд финальной части ЕВРО-2024. Ведущие роли в команде занимают в основном ветераны. Молодых футболистов, которых можно считать звездами, мало. С этой точки зрения многие смотрят на Сербию как на аутсайдера группы. Хотя сербские сборные имеют сильное влияние во всех возрастных группах, команде со Стойковичем будет непросто выйти в 1/8 финала.
Матчи сборной Сербии в группе:
16 июня. Сербия - Англия
20 июня. Словения - Сербия
25 июня. Дания - Сербия
Отметим, что встречи группы С пройдут в 5 разных городах - Мюнхене, Кёльне, Франкфурте, Гельзенкирхене и Штутгарте.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz