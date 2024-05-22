ЕВРО-2024: Объявлен предварительный состав Грузии

Объявлен первоначальный состав сборной Грузии на Евро-2024.

Как сообщает İdman.biz, в состав вошли 26 игроков.

Среди игроков, приглашенных Вилли Саньолем, также вратарь "Карабаха" Лука Гугешашвили и бывший игрок "Габалы" Ника Квеквескири. Окончательный состав определится 7 июня.

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Георгий Лория («Динамо Тбилиси»), Лука Гугешашвили («Карабах»);

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд»), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Гурам Кашия («Слован Братислава»), Джемал Табидзе («Панетоликос»), Лаша Двали («АПОЕЛ»), Лука Лочошвили («Кремонезе», Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»);

Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатеа Крайова»), Джаба Канкава («Слован Братислава»), Отар Китеишвили («Штурм Грац»), Ника Квеквескири («Лех Познань»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер»), Леван Шенгелия («Панетоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо Батуми»), Саша Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»);

Нападающие: Зурико Давиташвили («Бордо»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Жорж Микаутадзе («Мец»), Георгий Квилитаия («АПОЕЛ»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Отметим, что в группе F чемпионата Европы Грузия сразится с Турцией, Чехией и Португалией. ЕВРО-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz