Объявлен состав сборной Португалии на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, в состав вошли 26 игроков.

39-летний Криштиану Роналду также примет участие в континентальном чемпионате, который пройдет в Германии.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рим, Италия»);

Защитники: Антонио Силва («Бенфика»), Данило Перейра («ПСЖ», Франция), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсало Инасио («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия) , Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция), Пепе («Порту»), Рубен Диас («Манчестер Сити», Англия);

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невес («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невес («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Витиния («ПСЖ», Франция);

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсиско Консейсан («Порту»), Гонсало Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педро Нето («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэль Леао («Милан», Италия).

Отметим, что ЕВРО-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz