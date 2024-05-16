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Палмер догнал Лэмпарда - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
16 Мая 2024 09:24
Палмер догнал Лэмпарда - ВИДЕО

«Челси» победил «Брайтон» со счетом 2:1 в игре, перенесенной с XXXIV тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, счет в матче открыл Коул Палмер.

Это был 22-й гол английского полузащитника в текущем сезоне Премьер-лиги. Он стал третьим игроком, забивший больше всего голов на чемпионатах за один сезон в составе команды «Челси».

Палмер повторил показатель Фрэнка Лэмпарда в сезоне 2009/10. Больше голов забили лишь Джимми Флойд Хассельбайнк (23 в сезонах 2000/01 и 2001/02) и Дидье Дрогба (29 в сезоне 2009/10).

Отметим, что «Челси» занимает 6 место в турнирной таблице с 60 очками.

İdman.biz

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