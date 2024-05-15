15 Мая 2024
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Модрич и его команда

Мировой футбол
Аналитика
15 Мая 2024 13:07
Модрич и его команда

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 30 дней.

İdman.biz продолжает презентацию участников ЕВРО-2024. На этой неделе мы рассмотрим команды группы Б. Хотя Испания и Италия считаются фаворитами «группы смерти», Хорватия - соперник, которого все избегают.

Седьмая попытка

Балканцы укрепились в списке самых сильных сборных. Но никаких успехов на европейской арене «шашечные» добиться пока не смогли. Да, сборная была постоянным участником финального этапа, где сыграет уже в 7-й раз. В XXI веке Хорватия ни разу не осталась за пределами финальной части чемпионата. Но сборная не может порадовать своих болельщиков результатами. Лучшим результатом был выход в 1/4 финала на ЕВРО-1996 и ЕВРО-2004. Балканцы, не сумевшие преодолеть барьер 1/8 в двух последних соревнованиях, в 2012 году остались в группе.

Золотая мечта "золотого поколения"

ЕВРО-2024 станет последним крупным турниром для «золотого поколения» хорватского футбола. Лука Модрич и другие «старички» вряд ли выйдут в финальную стадию еще раз. Команда с таким сильным главным тренером, как Златко Далич, была в числе призеров двух последних чемпионатов мира. Четыре года спустя вице-чемпион 2018-го года завоевал бронзу. «Золотые мальчики» с серебром и бронзой намерены пополнить свою коллекцию золотом. Но это будет непросто.

Вперед с "номером 10"

Хорватии не очень повезло как в отборочном этапе, так и в группе. В борьбе с сильными сборными Турции и Уэльса балканцы, проигравшие каждому сопернику по одному разу, взяли у англичан всего 1 очко. Команда Златко Далича, с трудом занявшая второе место, в финальном этапе попала в «Группу смерти». Им предстоит взять реванш у Испании, которой они проиграли в дополнительное время в 1/8 финала прошлого чемпионата Европы, и остановить последнего чемпиона Италию. Вдобавок в достаточно «возрастной» команде заметна еще и слабость на двух ключевых позициях. Последний финалист Лиги наций, отстает сильно от фаворитов в позициях вратаря и центрфорварда. Но Модрич, вошедший в историю как одна из лучших «десяток» в мире, даже в этом возрасте постарается вести за собой свою команду.

Матчи сборной Хорватии в группе:

15 июня. Испания - Хорватия
19 июня. Хорватия - Албания
24 июня. Хорватия - Италия

Отметим, что встречи группы Б пройдут в 6 разных городах - Берлине, Дортмунде, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Лейпциге.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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