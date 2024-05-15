Непобедимые: Родри повторил мировой рекорд

Игрок «Манчестер Сити» Родри повторил рекорд.
Как передает İdman.biz, об этом сообщил IFFHS.
Выездной матч английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:0) стал для испанского полузащитника 73-й беспроигрышной игрой подряд. Последнее поражение в составе команды своего клуба он потерпел 12 февраля 2023 года.
Родри повторил рекорд двух игроков легендарного состава «Милана» 80-х и 90-х годов прошлого века. На тот момент Деметрио Альбертини и Паоло Мальдини не проиграли 73 игр подряд.
Отметим, что в таблицу IFFHS вошли 14 игроков с серией не менее 55 матчей.
1. Родри («Манчестер Сити») - 73
2. Деметрио Альбертини («Милан») - 73
3. Паоло Мальдини («Милан») - 73
4. Чарли Шоу («Селтик») - 66
5. Джозеф Доддс («Селтик») - 66
6. Алек Макнейр («Селтик») - 64
7. Джон Браунинг («Селтик») - 63
8. Джеймс МакМенами («Селтик») - 60
9. Себастьяно Росси («Милан») - 59
10. Рикарду Карвалью («Челси») - 58
11. Эндрю Макати («Селтик») - 58
12. Вив Андерсон («Ноттингем Форест») - 57
13. Алехандро Гримальдо («Бенфика», «Байер») - 55
14. Пэтси Галлахер («Селтик») – 55
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