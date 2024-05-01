Мбаппе в "Топ-20

Объявлены футболисты, забившие больше всего голов в международных матчах 2024 года.

Как передает İdman.biz, в рейтинг IFFHS были включены те, кто забил не менее 5 голов в составе сборной и в континентальных клубных турнирах.

За последние 4 месяца года этого добились лишь 20 игроков. Список возглавляет Акрам Афиф, футболист сборной Катара и «Аль-Садда». У него на счету 11 голов.

Аймен Хусейн (Ирак, «Аль-Кува») и Муса Аль-Таамари (Иордания, «Монпелье») делят 2-е и 3-е места с 8 голами.

Отметим, что в списке всего три европейца. В «Топ-20» вошли Михаэль Грегорич (Австрия, «Фрайбург»), Фредрик Гульбрандсен (Норвегия, «Мольде») и Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), забившие по 5 голов. Последнему удалось попасть в список благодаря голам, которые он забил в прошлом месяце.

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