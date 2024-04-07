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Алонсо повторил рекорд Гвардиолы

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2024 15:17
Алонсо повторил рекорд Гвардиолы

Леверкузенский «Байер» не проиграл ни одной встречи в текущем сезоне чемпионата Германии. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в 28 матчах команда Хаби Алонсо отпраздновала 24 победы при четырёх ничьих. Этот результат стал повторением рекорда Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 29-й тур

14 апреля 2024, воскресенье. 19:30

Байер (Леверкузен) - Вердер (Бремен)

Ранее только один раз команда проходила 28 туров со старта без поражений. Этой командой была «Бавария» Хосепа Гвардиолы в сезоне-2013/2014. В том турнире мюнхенцы впервые проиграли лишь в 29-м туре - «Аугсбургу» на выезде (0:1).

Таким образом, чтобы установить новый рекорд, «Байеру» достаточно не проиграть дома «Вердеру» в матче чемпионата 14 апреля. Если «фармацевты» одержат победу, то могут выиграть титул Бундеслиги досрочно.

После 28 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 76 очков и занимает первое место. «Бавария» после аналогичного количества игр Бундеслиги заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

İdman.biz

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