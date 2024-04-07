Супердостижение Де Брёйне и бойня португальских топов. Главные события дня в еврофутболе - ВИДЕО

А ещё упущенная победа «Баварии», мощь «Арсенала» и огонь римского дерби.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», футбольная суббота получилась достаточно событийной: и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Испании, и в Португалии, и особенно в Англии. Рассказываем о главном.

«Бавария» совсем «поплыла»

Германия - Бундеслига . 28-й тур

06 апреля 2024, суббота. 17:30

Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце) - Бавария (Мюнхен) - 3:2

0:1 Кейн – 38' 0:2 Гнабри – 45' 1:2 Сесса – 50' 2:2 Кляйндинст – 51' 3:2 Кляйндинст – 79'

Мюнхенцы уже давно стали аутсайдером чемпионской гонки. И делают всё, чтобы «Байер» забрал у них корону как можно раньше. Вот и в гостевом матче с «Хайденхаймом» они закинули двушку ещё в первом тайме: отличились Кейн и Гнабри. Соперник вообще ничего не создал, и «Бавария» расслабилась. За что и поплатилась. Команда Франка Шмидта после перерыва преобразилась и ответила тремя голами: начал Сесса, а продолжил дублем Кляйндинст.

Германия - Бундеслига . 28-й тур

06 апреля 2024, суббота. 17:30

Унион (Берлин) - Байер (Леверкузен) - 0:1

0:1 Вирц – 45+8'

Удаления: Госенс – 45+3' / нет

Леверкузенцы тем временем минимально обыграли «Унион»: хоть и доминировали все 90 минут, забил только Вирц с пенальти на 48+8-й минуте. Теперь парней Хаби Алонсо отделяет от заветной салатницы всего лишь одна победа. В следующем туре им принимать дома «Вердер». Прощай, «Неверкузен».

«Милан» ещё сильнее оторвался от «Ювентуса»

Италия - Серия А . 31-й тур

06 апреля 2024, суббота. 17:00

Милан - Лечче - 3:0

1:0 Пулишич – 6' 2:0 Жиру – 20' 3:0 Леау – 57'

Удаления: нет / Крстович – 45'

Серебряная интрига в Италии, похоже, - всё. Красно-чёрные совсем не испытали проблем в противостоянии с «Лечче». В роли палачей выступили Пулишич и Жиру в первом тайме, а также Леау - во втором. Причём французский суперветеран забил в Серии А впервые с 18 февраля, когда миланцы уступили «Монце» (2:4). После этого пять матчей чемпионата прошли для него сухо. На 45-й минуте красную получил Крстович - нечего было размахивать ногой перед Чуквезе. Так что «Милан» ещё сжалился, ведь мог забивать в неравных составах куда больше. Отрыв от «Ювентуса» теперь - девять очков. Туринцам в этом туре бодаться с «Фиорентиной».

«Рома» оказалась успешнее в римском дерби

Италия - Серия А . 31-й тур

06 апреля 2024, суббота. 20:00

Рома (Рим) - Лацио (Рим) - 1:0

1:0 Манчини – 42'

Фильм «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн - классика кинематографа. Последнее же римское дерби классикой футбола едва ли станет. Ярких моментов было немного, зато с избытком хватало единоборств. 14-15 по фолам (чуть чаще нарушали правила «орлы») и 5-3 по карточкам (их больше уже у «волков») - бойня была что надо. Ну а единственный гол забил в конце первого тайма Манчини - спасибо Дибале за классную подачу с углового. Победитель вплотную приблизился к зоне ЛЧ: «Болонья» впереди на два очка, «Юве» - на четыре. Но им в этом туре ещё играть.

Кстати, после стычки Дибалы с Гендузи (второй схватил первого за шею) нападающий подразнил француза щитком с изображением Кубка мира. Того самого, который Аргентина с Пауло в составе (он вышел перед серией пенальти и реализовал 11-метровый) забрала у Франции с Маттео на скамейке.

«Арсенал» испепелил «Брайтон» и запрыгнул на первое место

Англия - Премьер-лига . 32-й тур

06 апреля 2024, суббота. 20:30

Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал (Лондон) - 0:3

0:1 Сака – 33' 0:2 Хаверц – 62' 0:3 Троссард – 86'

Пусть временно: отстающий на одно очко «Ливерпуль» сыграет завтра. Вы же знаете, как любит доминировать команда Артеты. Так было и с «Брайтоном»: 20 ударов, семь железобетонных моментов и три гола. Среди отличившихся – Сака с пенальти, Хаверц и Троссард. Первый и третий должны были оформлять дубль. Как и Жезус, который вообще без единого гола остался. В 2024-м у «канониров» 10 побед и одна ничья в АПЛ, 38 забитых и только четыре пропущенных гола. Кто же остановит эту машину?! Возможно, никто. Впереди 1/4 финала ЛЧ с «Баварией», и фаворит - совсем не она.

«Сити» пропустил первым. И всё равно победил «Кристал Пэлас»

Англия - Премьер-лига . 32-й тур

06 апреля 2024, суббота. 16:30

Кристал Пэлас (Лондон) - Манчестер Сити - 2:4

1:0 Матета – 3' 1:1 Де Брёйне – 13' 1:2 Льюис – 47' 1:3 Холанд – 66' 1:4 Де Брёйне – 70' 2:4 Эдуар – 86'

Ортеге пришлось вынимать мяч из сетки уже на третьей минуте — постарался Матета. А затем в дело вступил Де Брёйне: забил дальним ударом сам, отдал ассист на Холанда и позже оформил дубль. Кстати говоря, у бельгийца уже 100 забитых мячей за горожан. Впереди по этому показателю только Стерлинг (131) и Агуэро (260). А ещё 167 ассистов в 372 матчах. Настоящее величие. Между этими событиями поместился и гол Льюиса. Один мяч в концовке отыграл Эдуар, но это чисто локальная радость. «Манчестер Сити» всего в одном очке от «Арсенала» и наравне с «Ливерпулем», у которого матч с «МЮ» в запасе.

«Астон Вилла» и «Брентфорд» устроили шоу

Англия - Премьер-лига . 32-й тур

06 апреля 2024, суббота. 18:00

Астон Вилла (Бирмингем) - Брентфорд (Лондон) - 3:3

1:0 Уоткинс – 39' 2:0 Роджерс – 46' 2:1 Занка – 59' 2:2 Мбемо – 61' 2:3 Висса – 68' 3:3 Уоткинс – 80'

В самом начале второго тайма «вилланы» повели со счётом 2:0 с помощью голов Уоткинса и Роджерса. Тотальное неуважение к «пчёлкам», согласны? Вот и они подумали так же, с 59-й по 68-ю минуту ответив мячами Занки, Мбемо и Висса. Ситуация полностью перевернулась. Тем не менее команда Эмери спасла ничью: вновь записал своё имя на табло Уоткинс. Важнейший результат для «Виллы» в борьбе за четвёртое лигочемпионское место: «Тоттенхэм» позади на три очка при двух встречах в запасе.

«Спортинг» победил в ключевом матче с «Бенфикой»

Португалия - Примейра . 28-й тур

06 апреля 2024, суббота. 23:30

Спортинг (Лиссабон) - Бенфика (Лиссабон) - 2:1

1:0 Катамо – 1' 1:1 Бах – 45+3' 2:1 Катамо – 90+1'

Удаления: нет / Эурснес – 90+8'

Именно эти две команды оспаривают чемпионство - «Порту» и тем более все остальные далеко позади. И вот они вновь встретились. Перед туром зелёно-белые были впереди на одно очко при матче в запасе. А теперь - на четыре. Основное время закончилось голевой ничьей: ещё в первом тайме гол Катамо отквитал Бах. Александр, не Иоганн Себастьян. И тут Катамо подкараулил отскок, сделав шансы соперника на титул минимальными. Отметим и жёсткость матча: «Спортинг» заработал четыре жёлтых, «Бенфика» - восемь! Эурснес две из них превратил в красную.

«Атлетик» всё-таки взял Кубок Испании

Кубок Испании. Финал

06 апреля 2024, суббота. 00:00

Атлетик Б (Бильбао) - Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 (4:2 по пенальти)

0:1 Родригес – 21' 1:1 Сансет – 50'

«Мальорка» - максимально странный финалист в финале Кубка Испании. Но не «Атлетик», потому что баски только в XXI веке добирались до аналогичной стадии пять раз. И неизменно проигрывали! А если учитывать 80-е, то слитых подряд решающих кубковых матчей было и вовсе шесть. Уж теперь-то титул должен был достаться Бильбао. По моментам команда Вальверде действительно владела заметным преимуществом. Вот только забить получилось лишь раз, и то в ответ на гол красно-чёрных: мячи в активе Родригеса и Сансета. Дело дошло до серии пенальти. Там сильнее оказался «Атлетик». И кто скажет, что незаслуженно?

Другие интересные результаты дня:

«Фулхэм» — «Ньюкасл» (0:1);

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» (1:2);

«Лутон» — «Борнмут» (2:1);

«Ланс» — «Гавр» (1:1);

«ПСЖ» — «Клермон» (1:1);

«Эмполи» — «Торино» (3:2);

«Майнц» — «Дармштадт» (4:0);

«Фрайбург» — «Лейпциг» (1:4);

«Боруссия» Д — «Штутгарт» (0:1).

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