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"Надеюсь, я смогу стать легендой "Барселоны" как Месси"

Мировой футбол
Новости
5 Апреля 2024 21:34
"Надеюсь, я смогу стать легендой "Барселоны" как Месси"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на слова президента клуба Жоана Лапорты, что сине-гранатовые отклонили предложение по нему в размере € 200 млн, а также высказался о своём будущем.

«Я очень рад, что моя работа и мой футбол получили признание, но я сосредоточен на следующей игре. Что я могу сказать болельщикам, которые переживают за моё будущее в клубе? Что они должны быть спокойны, до конца следующего контракта ещё два года. И, прежде всего, следует наслаждаться этим.

Хочу ли я провести всю свою жизнь в «Барсе», как Хави, Иньеста, Пуйоль или Месси? Конечно. Надеюсь, я смогу стать легендой «Барселоны», - приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. В общей сложности 16-летний футболист провёл на поле 2238 минут.

İdman.biz

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