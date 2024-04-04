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Беспрецедентное событие в футболе - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Апреля 2024 13:48
Беспрецедентное событие в футболе - ВИДЕО

Беспрецедентное событие произошло в матче полуфинала Кубка Молдовы «Зимбру» - «Милсами».

Как сообщает İdman.biz, гости произвели в игре 6 замен.

По правилам футбола клубы имеют возможность произвести 5 замен во время игры. «Милсами» заменил одного игрока в перерыве и на 67-й минуте, двух на 75-й, и еще двух игроков - на 90-й.

Эта ошибка ускользнула от глаз судей. «Милсами», проигравший в первом матче 1:2, победил с тем же счетом дома и вышел в финал с голом в дополнительное время.

«Зимбру» подала апелляцию по поводу инцидента. Ожидается, что «Милсами», вышедший в финал, будет исключен из Кубка из-за этого нарушения правил.

Отметим, что в другом матче полуфинала Кубка Молдовы "Дачия" встретится с клубом "Бельцы".

İdman.biz

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