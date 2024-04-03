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НАКАЗАНИЯ за драку в матче "Трабзонспор" - "Фенербахче"

Мировой футбол
Новости
3 Апреля 2024 17:15
НАКАЗАНИЯ за драку в матче "Трабзонспор" - "Фенербахче"

Стали известны наказания, связанные со скандалом во время и после матча 30-го тура турецкой Суперлиги между "Трабзонспором" и "Фенербахче".

Как сообщает İdman.biz, следующие 6 домашних матчей хозяева проведут без болельщиков.

Футболисты «Фенербахче» Джейдон Остервольд и Ирфан Джан Эгрибаят, дравшиеся с болельщиками соперников, дисквалифицированы на 1 игру. Помощник главного тренера «Трабзонспора» Эгемен Коркмаз также был дисквалифицирован на 1 матч.

Отметим, что после скандального матча МВД Турции задержало 12 человек.

İdman.biz

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