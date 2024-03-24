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О них должен говорить весь мир. Раздаём футбольные "Оскары" за "роли второго плана"

Мировой футбол
Longreads
24 Марта 2024 21:43
О них должен говорить весь мир. Раздаём футбольные "Оскары" за "роли второго плана"

Неожиданные или недооцененные герои.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Коби Майну («Манчестер Юнайтед», хавбек)

Лишь бы не перехвалили, как форварда Рэшфорда в прошлом. Поскольку «Юнайтед» это монарший клуб, то у них есть привычка делать икон из молодых ребят, особенно воспитанников академии. Аргентинскому крайнему форварду Гарначо надо скрутить самоуверенность за полем, чтобы развиваться. А вот Коби Майну вроде бы из другого теста. Фантастически умный игрок центра поля, самый полнокровный хавбек команды по сумме характеристик в новом сезоне. А поскольку ему всего 18 лет, то желаем не зазнаться и провести на одном дыхании много лет в большом футболе.

Алехандро Гримальдо («Байер», латераль)

Когда «Бавария» интересуется Зинченко, то это намек, что тренировать их будет Хаби Алонсо, создатель невероятного «Байера» с высокой игрой флангами. Наставник с радостью забрал бы в Мюнхен Гримальдо, но 28-летний испанец еще более атакующий латераль, чем украинец. Гримальдо в Леверкузене первый сезон, один из лучших свободных трансферов последних лет. Фримпонг атакует справа, а Гримальдо слева. «Байер» забивает много мячей, хотя страдает оборона, но испанец заслуживает футбольный «Оскар» за лучшую роль второго плана. У латераля 11 голевых передач, на первом месте по ассистам в топ-5.

Паскаль Гросс («Брайтон», хавбек)

Будь Паскаль на лет семь моложе, за ним выстроилась бы длинная очередь. Но немцу 32 года, его удел – получать комплименты за умение создавать моменты. Только Иско, Бруну Фернандеш и австриец из «Бохума» Кевин Штегер в среднем придумали больше пасов под удар, чем Гросс. Паскалю мешает общее состояние «Брайтона» – команда талантливого тренера Де Дзерби выступает ужасно, собирая поражения. Но упрямый немец отдал 10 голевых передач только в АПЛ. Идеальный номинант на лучшую роль второго плана.

Лоис Опенда («Лейпциг», форвард)

Уоткинс из «Астон Виллы» вышел на первый план, ведь АПЛ смотрят все. С немецким футболом история локальнее. Но по системе «гол плюс пас» 24-летний бельгийский форвард Опенда равен с Холандом. В Бундеслиге Лоис забил 19 голов и сделал 4 ассиста, а Холанд в составе мощного «Манчестер Сити» собрал 18 голов и 5 результативных передач. Если думаете, что бельгиец провел больше минут на поле, то ошибаетесь. Разница минимальная, хотя «Лейпциг» явно не «Манчестер Сити» по стилю игры. Холанд фривольно относится к шансам, а у Опенда меньше промахов из удобных позиций. Когда молодой форвард сравним с самим Эрлингом, то это крутое достижение.

Ватару Эндо («Ливерпуль», хавбек)

О японце начали говорить после того, как в кармане Эндо поместился Де Брюйне в матче «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но если выйти за пределы разговоров о делах команды Клоппа на фоне травм, то не встретите столько обсуждений игры Эндо, как разговоров футбольных фанатов со всего мира о промахах Нуньеса. Форварды – актеры первого плана, которым чаще вручают «Оскар», а вот опорные хавбеки в тени. Но от Эндо зависит судьба «Ливерпуля» в АПЛ и других турнирах. Например, вчера Ватару сыграл средне, а Майну из МЮ был лучше – «красные» вылетели из Кубка Англии после хаотичной перестрелки на «Олд Траффорд».

Янн Зоммер («Интер», вратарь)

У «Интера» столько успешных футболистов накануне будущего чемпионства – Лаутаро, Чалханоглу, Тюрам, Бастони и Димарко, что на второй план уходит главный голкипер топ-5 по проценту сейвов. Ветеран из Швейцарии отбивает 83.4 % выстрелов, обошел Доннарумму из ПСЖ и Градецки из «Байера». Зоммер играет здорово, у него 63 % «сухарей». И это тоже лучший показатель в элитных европейских лигах. Янн удачно перебрался в Милан, хотя и не сумел обыграть тезку Облака в серии пенальти в Лиге чемпионов против «Атлетико». Зато станет чемпионом Италии, что тоже неплохо.

Жоау Палинья («Фулхэм», хавбек)

Бедняга не попал в «Баварию» прошлым летом. Помог бы в Бундеслиге искать баланс в игре. Вместо этого 28-летний португалец тратит время в «Фулхэме», который не сражается за высокие места в АПЛ. Зато Палинья объясняет своей игрой, почему в Мюнхене захотели его подписать. У португальца безумные 4.6 отборов за игру в среднем. Даже Угарте в ПСЖ и Каземиро в МЮ не добрались до похожего количества удачных единоборств. Хотя Жоау не только отбирает мяч, у него ещё и пас отличный. И чутье в атаке имеется, в составе гранда мог чаще создавать голы.

Кристиан Стуани («Жирона», нападающий)

Уругвайцу 37 лет, это капитан «Жироны», но лишь в пяти матчах вышел в основе. Однако после 22 выходов на замену у него набралось почти 9 xG, первый в топ-5 по качеству моментов в пересчете на полный матч. У Стуани 7 голов, поэтому выход каталонского клуба в Лигу чемпионов, куда отчаянно стремятся, будет и его заслугой. Прелесть категории «Актер второго плана» в количестве достойных кандидатов, а также в неизбалованном отношении большинства из списка к вниманию и обожанию. Выбор огромный, такие герои – важные для своих команд люди.

Иногда подобные спортивные артисты даже становятся большими звездами. Например, больше неприлично включать Родри в подобный список. Теперь лидер «Манчестер Сити» это суперзвезда большого футбола. Умница Фоден, как и Палмер из «Челси», тоже на первом плане. Но разрушители чаще в тени, и Эндо как идеальный пример. «Ливерпуль» подписал хавбека «Штутгарта» вместо дорогих Кайседо или Лавии, а японец порадовал Клоппа солидным футболом. А Майну из МЮ стал одним из открытий нового сезона.

İdman.biz

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