Каррик, Бентли, Хадсон-Одои и еще 5 игроков, которые отказались играть за сборную Англии

Им хватило смелости проигнорировать приглашение в одну из лучших сборных мира



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Защитник «Арсенала» Бен Уайт - далеко не первый игрок, проигнорировавший приглашение в сборную Англии. Кто-то об этом потом жалел, а кто-то сделал отличную карьеру.



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал разглашать детали, отвечая на вопросы журналистов о резонансном решении Уайта. Игрок «Арсенала» ранее сообщил, что пока не планирует играть за национальную команду.

В связи с этим Football365 вспоминает восемь случаев, когда футболисты отказались играть за сборную Англии.

Крис Саттон

«Это была моя ошибка», - сказал Саттон, комментируя свое решение отклонить вызов в сборную Англии в феврале 1998 года.

«Меня пригласили на матч с Камеруном (в ноябре 1997-го), и я действительно был рад возможности сыграть на уровне сборных», - добавил экс-нападающий «Блэкберна». Этот матч так и остался для него единственным в футболке национальной команды.

«Следующие пару месяцев прошли довольно неплохо, все было в порядке, хотя, безусловно, что-то и беспокоило. Я был уверен, что снова буду в составе, но вместо этого Гленн Ходдл отправил меня во вторую сборную. Сейчас я понимаю, что он был прав.

Но тогда я позвонил ему и сказал, что не собираюсь играть за вторую сборную, в ответ он заявил, что я больше никогда не буду выступать за национальную команду. И он не ошибся», — рассказывал позже Саттон.

После этого инцидента в сборной Англии больше не обращали внимания даже после отставки Ходдла.

Дэвид Бентли

Ни для кого не секрет, что футболисты, в первую очередь, заботятся о своих клубных делах, а не о сборной. Одно из самых громких заявлений по этому поводу сделал Дэвид Бентли, которого называли «новым Дэвидом Бекхэмом».

В мае 2007-го Бэнтли назвали лучшим игроком сборной Англии в матче с Албанией, после чего он вошел в состав на июньские матчи. Правда, он так и не появился на поле в игре с Бразилией и не попал в заявку на отборочный матч Евро-2008 против Эстонии.

Вскоре Стюарт Пирс вызвал Бентли в молодежную сборную Англии для участия в финальной части Евро, но игрок неожиданно ответил отказом, сославшись на усталость после насыщенного сезона, в течение которого он провел 47 матчей за «Блэкберн».

Реакция Пирса была лаконичной, но очень четкой: «Когда вас приглашают в сборную, вы ставите на первое место ее интересы, а себя - на второе».

«Думаю, это пойдет на пользу моей карьере», - объяснял Бентли, освистанный болельщиками во время матча за первую сборную Англии в сентябре того же года.

«Я многим обязан болельщикам "Блэкберна", они платят деньги, чтобы наблюдать за мной каждую неделю. Я мог бы симулировать травму, но вместо этого я честно признался, что устал», — добавил Дэвид, который позже играл в России за «Ростов».

Свой последний матч за сборную Англии Бентли провел в феврале 2008-го в товарищеской встрече с командой Швейцарии.

Майка Ричардс

Ричардс конкурировал за место в сборной Англии на Евро-2012 с Филом Джонсом, которого в итоге и выбрал Рой Ходжсон. Главный тренер хотел добавить Майку в резервный список на случай, если кто-то из основных игроков получит травму перед началом турнира.

Но вместо этого защитник «Манчестер Сити» дал понять, что намерен сыграть на олимпийском турнире в Лондоне.

«Как только стало известно, что я не еду на Евро, у меня появился шанс сыграть за Великобританию на Играх. И я понял, что очень хочу выступить на олимпийском турнире.

Это было чем-то новым и необычным. К тому же, там мы представляли Великобританию, а не только Англию», - объяснял потом Ричардс.

После этого Ричардса больше не вызывали в сборную Англии.

Бен Фостер

Дело не только в том, что в какой-то момент Фостер решил на некоторое время приостановить выступления за сборную (он сразу уточнил, что намерен вернуться), но и в том, что Фабио Капелло, который в то время возглавлял сборную Англии, узнал об этом после заявления на официальном сайте «Бирмингем Сити».

За неделю до этого Фостер общался с Франко Бальдини, ассистентом Капелло, но даже словом не обмолвился о том, что в ближайшем будущем не будет играть за национальную команду.

Тренерский штаб сборной Англии оказался в неприятной ситуации, в то время как у Джо Харта больше не было серьезной конкуренции за место в основном составе.

Через два года Фостер объявил, что снова готов играть за сборную Англии, а еще через некоторое время он попал в окончательную заявку на ЧМ-2014 и даже сыграл там в одном матче.

Майкл Каррик

Каррик, как и Ричардс, заявил, что не хочет быть в резервном составе сборной Англии перед Евро-2012, несмотря на то, что перед турниром в Польше и Украине он не играл за национальную команду больше двух лет.

Майкл честно признался, что в свои 30 лет ему не хочется сидеть на скамейке запасных. Решение было особенно странным, учитывая, что уже через несколько месяцев он снова изъявил желание играть за национальную команду.

Как ни странно, уже осенью 2012-го он вернулся в основной состав сборной и продолжал играть за нее до ноября 2015-го. Правда, здесь тоже не обошлось без конфузов. Несмотря на то, что Каррик регулярно играл в отборочном турнире, Ходжсон не включил его в заявку на ЧМ-2014.

Том Инс

Еще один футболист, не захотевший играть за сборную Англии на молодежном чемпионате Европы. Позже Инс заявил, что это самоотверженный поступок.

«Люди почему-то не хотят понять, что я был самым возрастным в этой команде. Я участвовал в отборе, потому что хотел помочь команде. До этого я уже играл на молодежном Евро и подумал, что на этот раз есть футболисты, которые заслуживают этого больше, чем я.

Я бы никогда не отказался играть за сборную Англии только потому, что мне это не нравится. Я бы никогда не стал симулировать травму. Мне нравится играть за команду своей страны, и у меня есть амбиции сделать это еще не один раз», - заявил Инс, которого больше никогда не вызывали в национальную команду.

Каллум Хадсон-Одои

В 2019 году Хадсон-Одои провел три матча за первую сборную Англии. В тот момент ему было лишь 18 лет. Более того, он стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в стартовом составе сборной Англии в официальном матче (18 лет 135 дней).

Позже его позвали в «молодежку», таким образом намекнув, что к выступлениям за главную команду страны Каллум пока не готов. Разумеется, это не самая приятная история.

В конце 2021-го Хадсон-Одои получил очередное приглашение в сборную U-21, но на этот раз дал понять, что ему это больше не надо.

«Он хочет сконцентрироваться на выступлениях за "Челси". Честно говоря, думаю, что у него будет больше шансов проявить себя, если он продолжит играть за молодежную сборную. Отказываясь от этого, он упускает возможность доказать, что мы можем на него рассчитывать», — не срывал своего сожаления главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

С тех пор Хадсон-Одои больше ни разу не играл за национальную команду.

Дэнни Дринкуотер

В ноябре 2017 году сборная Англии столкнулась с серьезными кадровыми проблемами, но Дринкуотер проигнорировал отчаянный сигнал SOS. Перед товарищескими матчами с Германией и Англией получили травмы сразу шесть основных игроков.

Разумеется, реакция на подобный отказ была не самой позитивной. Это был уже третий случай, когда Дринкуотер не смог приехать в расположение национальной команды. После этого Саутгейт намекнул ему, что поезд уехал.

Поговаривают, что Дринкуотер был в ярости, когда ему говорил, что он якобы проигнорировал вызов в сборную. К тому моменту он после начала сезона отыграл за «Челси» лишь 22 минуты. Дэнни утверждал, что в матче против «МЮ» усугубил повреждение икроножной мышцы, и считал, что это время лучше потратить на восстановление.

Примечательно, что сразу после паузы на матчи сборных он сыграл за «Челси» в матче чемпионата Англии. Поэтому его аргумент выглядел не очень убедительно.

«Дэнни Дринкуотер совершил самую большую ошибку в своей карьере, отказавшись помочь Саутгейту. Отказ играть за сборную в 1998 году - худшее решение, которое я когда-либо принимал. Если бы у меня была возможность вернуть время назад, я бы поступил иначе. Дринкуотер будет жалеть об этом», - писал позже в своей колонке Саттон, ранее совершивший подобную ошибку.

Разумеется, Саутгейт больше не вспоминал про Дринкуотера.

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