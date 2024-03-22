22 Марта 2024
RU

Большая ротация в сборной: Роналду возвращается

Мировой футбол
Новости
22 Марта 2024 15:18
Большая ротация в сборной: Роналду возвращается

В сборной Португалии произойдет большая ротация.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил главный тренер сборной Роберто Мартинес.

Он сообщил, что после победы 5:2 в товарищеском матче со Швецией команду покинут 8 игроков:

"Бернардо Силва, Рубен Диаш, Жоау Палинья, Нельсон Семеду, Тоте Гомес, Рафаэль Леао, Бруно Фернандеш и Гонсал Рамуш отдохнут в следующей игре. Восемь игроков команды покинут лагерь. Их заменят еще 8 игроков. Надеюсь, они будут голодны и полны энергии".

Отметим, что матч со Швецией пропустил и португальская звезда Криштиану Роналду. Он примет участие в подготовке к матчу со Словенией 26 марта.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Новый владелец "Манчестер Юнайтед" назвал лучшего игрока в истории клуба
20:01
Мировой футбол

Новый владелец "Манчестер Юнайтед" назвал лучшего игрока в истории клуба

"Он является легендой клуба"
Впервые в Баку: Болгария победила
18:00
Футбол

Впервые в Баку: Болгария победила

В первый игровой день один матч начался на «Liv Bona Dea Arena»
Андрей Лунев объявил чемпиона
16:54
Мировой футбол

Андрей Лунев объявил чемпиона

"Это точно"
Определились финалисты Лиги наций КОНКАКАФ - ВИДЕО
09:58
Мировой футбол

Определились финалисты Лиги наций КОНКАКАФ - ВИДЕО

Полуфинальный этап Лиги наций КОНКАКАФ завершился
ЕВРО-2024: Последние 3 путевки
09:00
Мировой футбол

ЕВРО-2024: Последние 3 путевки

Определились команды, которые встретятся в финалах плей-офф ЕВРО-2024
На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО
08:11
Мировой футбол

На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО

Стартовала стадия плей-офф ЕВРО-2024

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1
20 Марта 20:43
Азербайджанский футбол

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 17 провела свой последний матч во 2-й группе Лиги Б в рамках II тура отборочного этапа чемпионата Европы
Сезон для него завершен
20 Марта 22:32
Мировой футбол

Сезон для него завершен

Известный футболист на этот раз травмировал правое колено
Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой
20 Марта 15:12
Азербайджанский футбол

Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году
На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО
08:11
Мировой футбол

На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО

Стартовала стадия плей-офф ЕВРО-2024