Большая ротация в сборной: Роналду возвращается

В сборной Португалии произойдет большая ротация.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил главный тренер сборной Роберто Мартинес.

Он сообщил, что после победы 5:2 в товарищеском матче со Швецией команду покинут 8 игроков:

"Бернардо Силва, Рубен Диаш, Жоау Палинья, Нельсон Семеду, Тоте Гомес, Рафаэль Леао, Бруно Фернандеш и Гонсал Рамуш отдохнут в следующей игре. Восемь игроков команды покинут лагерь. Их заменят еще 8 игроков. Надеюсь, они будут голодны и полны энергии".

Отметим, что матч со Швецией пропустил и португальская звезда Криштиану Роналду. Он примет участие в подготовке к матчу со Словенией 26 марта.

İdman.biz