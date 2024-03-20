Самые дорогие футболисты, не играющие в Топ-5 - СПИСОК

Объявлен список самых дорогих игроков, не играющих в топ-5 лиг Европы.

Как сообщает İdman.biz, первое место занял Антонио Силва, выступающий за "Бенфику".

Цена центрального защитника - 114,7 миллиона евро. Еще один игрок «Бенфики» занял второе место. Трансферная стоимость Жоау Невеса оценивается в 95,5 миллиона евро. Последний из первой тройки также играет в чемпионате Португалии. Полузащитника «Спортинга» могут продать за 87,4 миллиона евро.

Отметим, что в десятку вошли 3 игрока «Аякса».

1. Антонио Силва («Бенфика») – 114,7 миллиона евро.

2. Жоау Невеш («Бенфика») – 95,5 млн евро.

3. Гонсалу Инасиу («Спортинг») – 87,4 миллиона евро.

4. Эндрик ("Палмейрас") - 80,5 млн евро.

5. Усман Диоманде ("Спортинг") - 78,4 миллиона евро.

6. Йоррель Хато («Аякс») – 78,1 млн евро.

7. Анаталий Трубин («Бенфика») – 72,8 миллиона евро.

8. Диогу Кошта ("Порту") - 71,5 миллиона евро.

9. Брайан Бобби («Аякс») – 69,8 миллиона евро.

10. Кеннет Тейлор («Аякс») – 66,4 миллиона евро.

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