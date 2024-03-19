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"Мы дадим бой мадридскому "Реалу"

Мировой футбол
Новости
19 Марта 2024 19:22
"Мы дадим бой мадридскому "Реалу"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», вингер «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что «сине-гранатовые» собираются бороться за победу в чемпионате Испании нынешнего сезона до самого конца.

«Мы будем там. Если выиграть (титул) не удастся, пусть знают, что мы рядом, чтобы лишить их всех возможных очков. Мы дадим "Реалу" бой. Во всех турнирах, в которых мы принимаем участие, можно мечтать о победе. А если есть шансы одержать её, то можно и выиграть», - приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн. «Барселона» после 29 туров Ла Лиги располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.

İdman.biz

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