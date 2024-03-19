Чемпион мира не сыграет за сборную

Лионель Месси не будет участвовать в мартовских матчах сборной Аргентины.

Как сообщает İdman.biz, чемпиона мира не включили в состав сборной из-за травмы.

Лионель, выступавший за «Интер Майами», покинул поле в начале последнего тура Лиги США. Сообщалось, что у Месси боли в мышце правой ноги. Звездный игрок не будет участвовать в товарищеских матчах против Сальвадора (22 марта) и Коста-Рики (26 марта).

Отметим, что в сезоне 2024 года в составе «Интер Майами» Месси забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 5 играх.

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