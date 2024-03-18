21 Марта 2024
RU

"Марадона - бог Неаполя". Кварацхелия отреагировал на сравнение с легендой футбола

Мировой футбол
Новости
18 Марта 2024 19:26
"Марадона - бог Неаполя". Кварацхелия отреагировал на сравнение с легендой футбола

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на www.ua-football.com, грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия высказался о своём нахождении в неаполитанском клубе, а также о сравнении с легендарным Диего Марадоной.

"Очень рад выступать за "Наполи". Это великая команда с великими легендами. Здесь играл Марадона, и нет никого лучше. Это также фантастический город и, на мой взгляд, тут один из лучших клубов в мире. Именно такие вещи делают пребывание в клубе незабываемым.

Сравнение с Марадоной? Он - бог Неаполя. Это большая честь, когда тебя сравнивают с ним. Но, конечно, я не могу сравнивать себя с ним, потому что он один из лучших игроков в истории. Невероятно горжусь тем, что болельщики называют меня "Кварадона". Это очень много значит для меня", - цитирует Хвичу Football italia.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сезон для него завершен
20 Марта 22:32
Мировой футбол

Сезон для него завершен

Известный футболист на этот раз травмировал правое колено
Жребий брошен: кто фаворит в парах 1/4 финала Лиги чемпионов?
20 Марта 21:12
Мировой футбол

Жребий брошен: кто фаворит в парах 1/4 финала Лиги чемпионов?

Пытаемся спрогнозировать исход четвертьфинальных противостояний в ЛЧ
В "Байере" ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо
20 Марта 20:30
Мировой футбол

В "Байере" ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо

"Нет никаких причин сомневаться в том, что он..."
Заплатил миллион и свободен
20 Марта 17:03
Мировой футбол

Заплатил миллион и свободен

Бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес вышел из тюрьмы в обмен на 1 миллион долларов компенсации
Ультиматум Санчо. Не вернётся к тен Хагу, МЮ придётся согласиться на 35 млн евро от "Боруссии"
20 Марта 16:10
Мировой футбол

Ультиматум Санчо. Не вернётся к тен Хагу, МЮ придётся согласиться на 35 млн евро от "Боруссии"

Джейдон согласен остаться с "чёрно-жёлтыми"

"Барселона" нацеливается на финал Лиги чемпионов. Хави верит - настало время мечтать
20 Марта 14:14
Мировой футбол

"Барселона" нацеливается на финал Лиги чемпионов. Хави верит - настало время мечтать

Разгромили потенциального соперника

Самое читаемое

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром
18 Марта 09:52
Азербайджанский футбол

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром

Футбольный директор турецкого клуба Самет Айбаба выступает за то, чтобы видеть его в своей команде
Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО
18 Марта 16:08
Азербайджанский футбол

Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО

Успешно выступив в Лиге Европы, "Карабах" стал одним из самых обсуждаемых клубов "старого континента"
6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные
18 Марта 19:32
Азербайджанский футбол

6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные

Марко Янкович и Марко Вешович отправились в стан сборной Черногории
Необычный рекорд Салаха
18 Марта 20:51
Мировой футбол

Необычный рекорд Салаха

Египетский нападающий вошел в историю