У Симеоне последний шанс нанести Хави поражение. "Барса" при испанце не имеет проблем с "Атлетико"

На этот раз у «матрасников» отличные шансы.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

У «Атлетико» - стабильность и четвертьфинал ЛЧ

- «Матрасники» были явно не в восторге от того, как сформировались пары в 1/8 финала ЛЧ (зато соперником в четвертьфинале могут быть довольны) – «Реалу» достался «Лейпциг» в стадии обновления, «Барселона» справлялась с кризисным «Наполи». А вот «Атлетико» пришлось играть с прошлогодним финалистом главного еврокубка «Интером». По сравнению с предыдущим сезоном команда стала только сильнее и представляла симбиоз с главным тренером. В Серии А «нерадзурри» доминируют и готовятся к титулу – и к плей-офф Лиги чемпионов подходили с соответствующими амбициями. Но сыграла особенность мадридцев. Это хамелеон, который принимает форму в зависимости от уровня соперника. Со слабыми играет, экономя силы. На грандов настраивается и выдаёт элитные отрезки. После гостевого поражения дома банда Симеоне упёрлась. Работяги из центра поля явно перебегали футболистов соперника – испанцы осилили куда больший объём работы с мячом и без. Команды обменялись двумя голами незадолго до перерыва, а во втором тайме Мемфис Депай вывел хозяев вперёд. В серии пенальти «Атлетико» всё же сломил сопротивление «Интера». А Симеоне красиво отблагодарил болельщиков – и отметил самоотдачу игроков:

Я сильно восхищен нашими болельщиками – оказанный нам прием по прибытии на стадион и в начале матча был очень эмоциональным. Мы подошли к этому матчу после неудачной игры с «Кадисом», и, честно говоря, я пытался донести до игроков, что сейчас не время просить [поддержки болельщиков], а отдавать.

Коке выложился на полную, а Гризманн продолжал бежать до тех пор, пока несли ноги. Мемфис [Депай] вышел на поле и показал себя в нужный момент. Мы на это рассчитывали.

- В Ла Лиге коллектив тоже стабилен, даже если сравнивать с предыдущими сезонами. Можно возразить – сейчас коллектив не тянет даже топ-3. Но тут есть контраргумент – аномально высоко запрыгнула «Жирона», от которой никто не ожидал соперничества с грандами. И сейчас «бело-красные» начинают проседать. А если говорить именно о темпе набора очков, в прошлом году к 29-му туру в активе «матрасников» было 57 очков (сейчас – 55). Хотя это не отменяет того, что подопечные Диего Симеоне довольно часто раздают очки в необязательных ситуациях. Совсем недавно уступили «Кадису» (0:2), до этого – ничья с «Альмерией» в феврале. В таком темпе идти опасно, когда за спиной уже наседает «Атлетик». Команда из Бильбао при Эрнесто Вальверде преобразилась, быстро ворвалась в борьбу за еврокубки и даже выбила недавно «Атлетико» из Кубка Испании. Учитывая это, мадридцам на финише придётся очень тяжело.

Ориентировочный состав «Атлетико» (3-5-2): Облак – Эрмосо, Паулиста, Витсель – Лино, Сауль, Коке, Де Поль, Льоренте – Мората, Депай.

Гюндоган затащил «Барсу» в четвертьфинал, каталонцы ударно играют в чемпионате

- «Сине-гранатовые» уже впритык приблизились к «Жироне», которая занимает 2-е место в Ла Лиге. В начале зимы команду метало из жара в холод, не было никакой уверенности, что «блауграна» продолжит бороться за медали. Но после заявления Хави об уходе по итогам сезона каталонцы чудесным образом преобразились. После поражения от «Вильярреала» коллектив в шести турах кряду набирает очки – но сейчас наступает время серьёзных испытаний. «Барса» готовится сыграть с «Атлетико» — сверхмотивированным, ещё и в гостях. Мадридцы выйдут как на последний бой ещё и потому, что уже отстали от «блауграны» на 6 очков – ещё увеличивать отрыв просто нельзя.

- Но и подопечные Хави сейчас не мальчики для битья, что показали в двухматчевом противостоянии с «Наполи». Составу не хватает сбалансированности, не все исполнители подходят идеям наставника, а игроки калибра Иньиго Мартинеса лишь сильнее снижают общий потенциал. С другой стороны, на пиковую форму вышел Илкай Гюндоган. В домашнем ответном поединке немецкий хавбек умело управлял темпом игры, направлял атаки «блауграны» — а Лопес, Рафинья и Левандовски добыли для хозяев комфортное преимущество. У неаполитанцев автором единственного гола стал Амир Ррахмани.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Стеген – Канселу, Мартинес, Кубарси, Кунде – Гюндоган, Кристенсен, Рафинья – Фелиш, Гиу, Ямаль.

Симеоне проигрывает дуэль Хави

«Атлетико» не может обыграть «Барсу» ещё с тех пор, как каталонцев возглавил Хави. До этого, под руководством Рональда Кумана, «сине-гранатовые» в первом круге Ла Лиги-21/22 уступили «матрасникам». А вот во втором – уже при новом тренере – добыли важную результативную победу (4:2). С тех пор мадридцы не могли даже забить «Барсе» — 3 последних встречи завершились минимальной победой «блауграны» со счётом 1:0. Обе команды сейчас на подъёме, поэтому стоит ждать интересный футбол.

Прогноз soccer.ru: на «Цивитас Метрополитано» никому просто не приходится – даже «Интеру». Серьёзнейшее сопротивление придётся преодолевать и каталонцам. «Матрасники» предельно мотивированны на эту встречу - отпускать конкурента ещё дальше никак нельзя. Плюс эмоциональный подъём после попадания в четвертьфинал ЛЧ. Плюс фактор домашних стен. Слишком много факторов - в пользу «Атлетико», поэтому поставим на победу хозяев - трудовую, при небольшой разнице в счёте.

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