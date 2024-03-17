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"В команде вообще не чувствовалось, она у нас была интернациональная"

Мировой футбол
Новости
17 Марта 2024 08:54
"В команде вообще не чувствовалось, она у нас была интернациональная"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев рассказал, сталкивался ли он в команде и в городе с дискриминацией по национальному признаку.

«В команде вообще не чувствовалось, она у нас была интернациональная. В городе бывали случаи на дороге. Эксцессов не было, провокации, фразы, жесты. Как они узнавали, что русский? Ездил на русской машине (имеется в виду автомобиль с российскими номерами), перевёз свою. Показывали средний палец. Один раз стояли в пробке, водитель из рейсового автобуса, немец, с козлиной бородкой и кольцом в носу высунулся, неформал, начал махать руками, визжать. Была мысль остановиться и спросить, что он хочет. Без российских номеров вообще спокойно», - сказал Лунев в интервью на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

32-летний Лунев играл за «Байер» с 2021 по 2023 год, однако так и не смог закрепиться в немецкой команде, сыграв за неё в трёх матчах. Сейчас россиянин представляет азербайджанский клуб «Карабах», благодаря игре за который получил вызов в национальную команду спустя 2,5 года.

İdman.biz

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