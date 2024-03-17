Третье поражение подряд от "Бешикташа"

В Суперлиге Турции проведены 4 игры 30-го тура.

İdman.biz сообщает, что «Бешикташ» дома проиграл «Антальяспору».

Хозяева проиграли третью игру подряд. Они получили шанс забить на последних секундах. Но Рашица не реализовал пенальти на 90+11 минуте. «Бешикташ» с 46 очками находится на 4-м месте. Клуб из Антальи занимает 7-е место с 41 очком.

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев завершил тур победой. «Адана Демирспор», за которую он выступает, разгромила «Сивасспор» со счетом 4:1.

Турецкая Суперлига

30-й раунд

«Аланьяспор» – «Кайсериспор» – 0:0

«Анкарагюджю» – «Башакшехир» – 2:1

«Адана Демирспор» – «Сивасспор» – 4:1

«Бешикташ» – «Антальяспор» – 1:2

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