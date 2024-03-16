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Самый ценный игрок Премьер-лиги - Эрлинг Холланд

Мировой футбол
Новости
16 Марта 2024 23:04
Самый ценный игрок Премьер-лиги - Эрлинг Холланд

Объявлен список самых ценных игроков английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, список, составленный порталом "Трансфермаркет", возглавляет Эрлинг Холланд.

Трансферная цена нападающего сборной Норвегии оценивается в 180 миллионов евро. Следующими идут Фил Фоден и Букайо Сака. Их цена составляет по 130 миллионов евро.

Интересно, что в список из 15 человек не попали игроки «Ливерпуля», одного из лидеров Премьер-лиги.

1. Эрлинг Холланд (180 миллионов евро, «Манчестер Сити»).
2-3. Букайо Сака (130 миллионов евро, «Арсенал»).
2-3. Фил Фоден (130 миллионов евро, «Манчестер Сити»).
4-5. Деклан Райс (110 миллионов евро, «Арсенал»).
4-5. Родриго (110 миллионов евро, «Манчестер Сити»).
6. Мартин Эдегор (95 миллионов евро, "Арсенал").
7. Хулиан Альварес (90 миллионов евро, «Манчестер Сити»).
8. Бруно Гимараэш (85 миллионов евро, "Ньюкасл").
9-14. Уильям Салиба (80 млн евро, «Арсенал»).
9-14. Габриэль Мартинелли (80 миллионов евро, «Арсенал»).
9-14. Мойзес Кайседо (80 миллионов евро, «Челси»).
9-14. Энцо Фернандес (80 миллионов евро, «Челси»).
9-14. Рубен Диас (80 миллионов евро, «Манчестер Сити»).
9-14. Бернарду Силва (80 миллионов евро, «Арсенал»

İdman.biz

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