Самый ценный игрок Премьер-лиги - Эрлинг Холланд

Объявлен список самых ценных игроков английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, список, составленный порталом "Трансфермаркет", возглавляет Эрлинг Холланд.

Трансферная цена нападающего сборной Норвегии оценивается в 180 миллионов евро. Следующими идут Фил Фоден и Букайо Сака. Их цена составляет по 130 миллионов евро.

Интересно, что в список из 15 человек не попали игроки «Ливерпуля», одного из лидеров Премьер-лиги.

1. Эрлинг Холланд (180 миллионов евро, «Манчестер Сити»).

2-3. Букайо Сака (130 миллионов евро, «Арсенал»).

2-3. Фил Фоден (130 миллионов евро, «Манчестер Сити»).

4-5. Деклан Райс (110 миллионов евро, «Арсенал»).

4-5. Родриго (110 миллионов евро, «Манчестер Сити»).

6. Мартин Эдегор (95 миллионов евро, "Арсенал").

7. Хулиан Альварес (90 миллионов евро, «Манчестер Сити»).

8. Бруно Гимараэш (85 миллионов евро, "Ньюкасл").

9-14. Уильям Салиба (80 млн евро, «Арсенал»).

9-14. Габриэль Мартинелли (80 миллионов евро, «Арсенал»).

9-14. Мойзес Кайседо (80 миллионов евро, «Челси»).

9-14. Энцо Фернандес (80 миллионов евро, «Челси»).

9-14. Рубен Диас (80 миллионов евро, «Манчестер Сити»).

9-14. Бернарду Силва (80 миллионов евро, «Арсенал»

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