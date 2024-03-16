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Предложение игроку, забившему за 20 минут 4 гола Азербайджану

Мировой футбол
Новости
16 Марта 2024 15:14
Предложение игроку, забившему за 20 минут 4 гола Азербайджану

Ромелу Лукаку, игрок сборной Бельгии и «Ромы», получил предложение из Азии.

Idman.biz сообщает, что в услуге нападающего заинтересован один из ведущих клубов Саудовской Аравии.

Контракт 30-летнего форварда с представителем Италии, у которого он находится в аренде, истекает по окончании сезона. Ромелу, который принадлежит «Челси» до лета 2026 года, не хочет возвращаться в Англию. Неназванный арабский клуб планирует воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его в свою команду.

Отметим, что Лукаку в текущем сезоне забил 18 голов в 36 матчах.

Напомним, что 19-го ноября прошлого года сборная Бельгии на своем поле разгромила Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2024 - 5:0. Покер за хозяев оформил Ромелу Лукаку, отличившийся на 17-й, 26-й, 30-й и 37-й минутах.

İdman.biz

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