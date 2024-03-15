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Финальная жеребьевка Лиги Конференций

Мировой футбол
Новости
15 Марта 2024 12:16
Финальная жеребьевка Лиги Конференций

Состоится финальная церемония жеребьевки еврокубков сезона-2023/24.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии пройдет жеребьевка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги Конференций.

Мероприятие пройдет в Доме футбола УЕФА в Ньоне, Швейцария. Церемония начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Слепая жеребьевка определит пары 1/4 финала, а затем и полуфинала. Также будет определен номинальный хозяин финала.

"Виктория"
«Брюгге»
«Астон Вилла»
«Фенербахче»
ПАОК
"Лилль"
«Фиорентина»
«Олимпиакос»

Отметим, что игры 1/4 финала пройдут 11 и 18 апреля, а полуфиналы - 2 и 9 мая. Финал на «АЕК Арене» в Афинах состоится 29 мая.

İdman.biz

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