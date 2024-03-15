В Лиге Европы определятся пары 1/4 финала

Сегодня в Лиге Европы состоится последняя в сезоне жеребьевка.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в Доме футбола УЕФА в швейцарском Ньоне.
На церемонии, которая начнется в 16:00 по бакинскому времени, пройдут жеребьевки 1/4 финала, 1/2 финала и финала. 8 клубов, которые продолжат соревноваться во втором по значимости клубном турнире континента, сформируют 4 пары.
В слепой жеребьёвке сильнейшие команды континента могут встретиться с любым соперником. Затем определятся пары, которые встретятся в полуфинале, а также номинальный хозяин финала.
"Ливерпуль"
"Байер"
"Рома"
«Вест Хэм»
"Милан"
«Аталанта»
"Бенфика"
«Марсель»
Отметим, что игры 1/4 финала пройдут 11 и 18 апреля, а полуфиналы – 2 и 9 мая. Финал на «Дублин Арене» состоится 22 мая.
İdman.biz