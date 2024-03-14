«Милан» могут исключить из еврокубков.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому являются финансовые нарушения при продаже акций клуба.

В 2022 году, когда Elliott Management передала свои акции RedBird Capital Partners, были обнаружены финансовые нарушения. Если расследование докажет, что Elliott Management по-прежнему контролирует акции, миланскому клубу грозят наказания от УЕФА и в турнирах УЕФА.

Отметим, что руководству клуба предъявлено обвинение по пункту 5 статьи 32 Спортивного судебного кодекса.

İdman.biz