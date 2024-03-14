Отчет недели в Лиге Чемпионов - ФАКТЫ

На этой неделе завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS подготовила отчет, содержащий протокол и другие статистические данные четырех завершившихся матчей.

Матч «Арсенал» - «Порту» завершился первой серией пенальти в плей-офф Лиги чемпионов за последние 8 лет. Последнее подобное событие произошло в 2016 году в финале между «Атлетико» и «Реалом».

«Арсенал», семь раз подряд прекращавший борьбу в 1/8 финала, положил конец этой неудачной серии. Последний раз английский клуб доходил до 1/4 финала в сезоне 2009/10.

«Арсенал» во второй раз в своей истории сыграл дополнительное время в Лиге чемпионов. В сезоне 2008/09 англичане прошли «Рому» по пенальти.

«Барселона» впервые после 2020 года вышла в 1/4 финала, преодолев барьер «Наполи». Интересно, что в сезоне 2019/20 испанский клуб обыграл одного и того же соперника - «Наполи» с одинаковыми результатами - 1:1, 3:1.

Роберт Левандовски забил первый гол в двух матчах Лиги чемпионов подряд за «Барселону».

«Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, сделавшей ставку на двух игроков в возрасте до 18 лет в матче плей-офф. Ламин Ямал появился в возрасте 16 лет и 243 дней, Пау Кубарси - в возрасте 17 лет и 50 дней.

Пау Кубарси стал самым молодым игроком, дебютировавшим в плей-офф Лиги чемпионов. Он обогнал Дэвида Алабу (17 лет 258 дней) и Виктора Фрохолдта (18 лет 10 дней).

Кубарси - самый молодой защитник, вышедший в плей-офф за 69-летнюю историю турнира. Он оставил позади Джузеппе Бергоми (17 лет и 72 дня).

Дортмундская «Боруссия» во второй раз вышла в 1/4 финала под руководством Эдина Терзича. Подобный успех был достигнут и в сезоне 2020/21.

Терзич - третий главный тренер, дважды выведший «Боруссию» в 1/4 финала. Оттмар Хитцфельд делал это в сезонах 1995/96 и 1996/97, Юрген Клопп - в сезонах 2012/13 и 2013/14.

На ответный матч с «Интером» «Атлетико» отправился в стартовом составе, средний возраст которого превышает 30 лет. «Атлетико» - первый испанский клуб в плей-офф, стартовый состав которого имеет средний возраст старше 30 лет.

Антуан Гризманн, забивший гол в ворота «Интера», нашел путь к воротам 25-го соперника в Лиге чемпионов. Он второй француз по этому показателю после Карима Бензема (34).

В 1/4 финала будут представлены 4 страны. В 1/8 финала прошли 3 команды из Испании, по 2 команды из Англии и Германии и 1 команда из Франции.

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