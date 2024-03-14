Голы Месси и Суареса помогли "Интер Майами" выйти в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ - ВИДЕО

В ночь с 13 на 14 марта на арене «Чейз Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился ответный матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», «Интер Майами» обыграл на своём поле «Нэшвилл» со счётом 3:1 и вышел в 1/4 финала (первый матч — 2:2).

На восьмой минуте матча первый гол забил уругвайский форвард Луис Суарес с передачи аргентинского нападающего Лионеля Месси. На 23-й минуте Месси удвоил счёт. На 63-й минуте нападающий Роберт Тэйлор забил третий гол «Интер Майами» с передачи Суареса. На 90+3-й минуте в составе «Нэшвилла» отличился Сэм Сарридж.

В четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» встретится с победителем пары «Монтеррей» — «Цинциннати» (первый матч завершился победой «Монтеррея» на выезде со счётом 1:0).

İdman.biz