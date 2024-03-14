Лига Чемпионов: "Боруссия" и "Атлетико" в 1/4 финала

Завершилась 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, в рамках ответных игр состоялись последние два матча.
Последними участниками 1/4 финала стали «Атлетико» и «Боруссия Д». Мадридский клуб взял реванш у «Интера» дома. По истечении 90 минут счет стал 2:1, поэтому было назначено дополнительное время. Поскольку 30 минут не определили победителя, понадобилась серия пенальти. «Атлетико», оказавшись точнее, вышел в 1/4 финала.
ПСВ выбыл из борьбы после игры против «Боруссии» в Дортмунде. Немцы победили со счетом 3:1 по сумме двух матчей.
Лига чемпионов
1/8 финала, ответные игры
13 марта
00:00. «Атлетико» — «Интер» — 2:1, пен. 3:2
Голы: Гризманн, 35. Депай, 87 – Димарко, 33
Первая игра – 0:1
00:00. «Боруссия» Д – ПСВ – 2:0
Голы: Санчо, 3. Реус, 90+5
Первая игра – 1:1
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