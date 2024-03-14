Лига Чемпионов: "Боруссия" и "Атлетико" в 1/4 финала

Завершилась 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в рамках ответных игр состоялись последние два матча.

Последними участниками 1/4 финала стали «Атлетико» и «Боруссия Д». Мадридский клуб взял реванш у «Интера» дома. По истечении 90 минут счет стал 2:1, поэтому было назначено дополнительное время. Поскольку 30 минут не определили победителя, понадобилась серия пенальти. «Атлетико», оказавшись точнее, вышел в 1/4 финала.

ПСВ выбыл из борьбы после игры против «Боруссии» в Дортмунде. Немцы победили со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

Лига чемпионов

1/8 финала, ответные игры

13 марта

00:00. «Атлетико» — «Интер» — 2:1, пен. 3:2

Голы: Гризманн, 35. Депай, 87 – Димарко, 33

Первая игра – 0:1

00:00. «Боруссия» Д – ПСВ – 2:0

Голы: Санчо, 3. Реус, 90+5

Первая игра – 1:1

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