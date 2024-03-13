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Президент "Наполи" ответил на вопрос о будущем Хвичи Кварацхелии

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2024 12:14
Президент "Наполи" ответил на вопрос о будущем Хвичи Кварацхелии

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем грузинского нападающего команды Хвичи Кварацхелии.

«Предложение, от которого нельзя отказаться? Оно должно поступить лично мне, а не Кварацхелии. Хвича может провести с нами ещё много лет, я хотел бы продлить его контракт. Мы обсудим это в конце сезона», – приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира в соцсетях.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

İdman.biz

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