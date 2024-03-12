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"Мы - суровая, раздражающая заноза, от которой вам не избавиться"

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2024 23:19
"Мы - суровая, раздражающая заноза, от которой вам не избавиться"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Мы [«Ливерпуль»] - это суровая, раздражающая заноза, от которой вам не избавиться. На самом деле, в этом и заключается наша идея. В нашей ситуации мы не можем просто убежать от других команд.

«Арсенал» сейчас находится в невероятной форме. Последние пять или шесть игр, которые я видел, были выдающимися, при этом они играли практически в одном и том же составе. У них выбыл Мартинелли, но зато есть Троссард, что также очень хорошо.

Мы просто должны бороться, чтобы быть на вершине таблицы», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, после 28 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, «Арсенал» заработал также 64 очка, но расположился на первой строчке по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» набрал 63 очка и находится на третьем месте.

İdman.biz

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