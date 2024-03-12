12 Марта 2024
RU

"Манчестер Юнайтед" определился с главной трансферной целью - Mirror

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2024 20:34
"Манчестер Юнайтед" определился с главной трансферной целью - Mirror

Английский «Манчестер Юнайтед» сделал своей главной трансферной целью центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта, сообщает Mirror.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, 21-летний футболист впечатлил главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага и скаутский отдел клуба, однако Брэнтуэйта собираются приобрести даже в случае увольнения нидерландского специалиста. На фоне ужесточения правил финансового фэйр-плей новый владелец «красных дьяволов» стремится инвестировать в молодых талантов, способных обеспечить «Юнайтед» максимальную отдачу от вложенных средств.

Брэнтуэйт выступает за «Эвертон» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Эвертон» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к Брэнтуэйту со стороны лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Полузащитник "Ливерпуля" Мак Аллистер рассказал о скандальном эпизоде в матче с "Ман Сити"
19:45
Мировой футбол

Полузащитник "Ливерпуля" Мак Аллистер рассказал о скандальном эпизоде в матче с "Ман Сити"

"По моему мнению, это чистый пенальти"
Настоящие стражники: действующие голкиперы-рекордсмены по "сухим" матчам
14:50
Мировой футбол

Настоящие стражники: действующие голкиперы-рекордсмены по "сухим" матчам

Рассказываем о надежных вратарях
ЛЧ. Второй раунд "дерби Марадоны", шанс для "Арсенала", интрига в Мадриде
11:53
Мировой футбол

ЛЧ. Второй раунд "дерби Марадоны", шанс для "Арсенала", интрига в Мадриде

Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов: "Барселона" и "Арсенал" сыграют дома
10:56
Мировой футбол

Лига Чемпионов: "Барселона" и "Арсенал" сыграют дома

Сегодня стартует последняя неделя стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
Вылет Роналду из ЛЧ - жёсткая драма. Он не забил с трёх метров и проиграл в серии пенальти - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

Вылет Роналду из ЛЧ - жёсткая драма. Он не забил с трёх метров и проиграл в серии пенальти - ВИДЕО

А ещё Криш не реализовал выход один на один
В МЮ растёт лидер атаки. Хёйлунд начал забивать - теперь без него невозможно бороться за еврокубки
11 Марта 22:22
Мировой футбол

В МЮ растёт лидер атаки. Хёйлунд начал забивать - теперь без него невозможно бороться за еврокубки

Расмус на поле - "Юнайтед" побеждает

Самое читаемое

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20
10 Марта 14:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов
Гурбан Гурбанов обогнал Луческу в мировом рейтинге
11 Марта 14:34
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов обогнал Луческу в мировом рейтинге

Главный тренер "Карабаха" продвинулся в мировом рейтинге
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
10 Марта 09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО
11 Марта 09:24
Бокс

Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО

Азербайджанский боксер Сархан Алиев провел свой третий бой на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио