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Полузащитник "Ливерпуля" Мак Аллистер рассказал о скандальном эпизоде в матче с "Ман Сити"

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2024 19:45
Полузащитник "Ливерпуля" Мак Аллистер рассказал о скандальном эпизоде в матче с "Ман Сити"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал эпизод матча его команды с «Манчестер Сити» (1:1), в котором на 90+9-й минуте вингер горожан Жереми Доку попал ногой в грудь аргентинцу в своей штрафной.

«По моему мнению, это чистый пенальти. Думаете, только я так считаю? Мне больше нечего добавить. Думаю, арбитр очень хорошо работал на протяжении всей игры, но, на мой взгляд, он допустил ошибку в последнем решении», - цитирует полузащитника Goal.com.

Напомним, «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на третьем месте, записав в свой актив 63 очка.

İdman.biz

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