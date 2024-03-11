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Кьеллини - о Роналду: Мой злейший враг, мой лучший партнёр по команде

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2024 20:44
Кьеллини - о Роналду: Мой злейший враг, мой лучший партнёр по команде

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду? Мой злейший враг, мой лучший партнёр по команде», - приводит слова Кьеллини TC в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Кьеллини выступал с Роналду в «Ювентусе» с 2018 по 2021 год.

Кьеллини завершил карьеру в декабре 2023 году. За свою карьеру защитник выступал за «Ливорно», «Фиорентину», «Ювентус» и «Лос-Анджелес».

Роналду, в свою очередь, сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср». Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и 11 результативных передач.

İdman.biz

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