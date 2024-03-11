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Соперник "Карабаха" победил - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2024 09:00
Соперник "Карабаха" победил - ВИДЕО

Завершился 25-й тур немецкой Бундеслиги.

Как сообщает İdman.biz, в последнем матче тура "Байер", соперник чемпиона Азербайджана "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы, дома встретился с "Вольфсбургом".

Матч завершился победой клуба из Леверкузена со счетом 2:0. Голы «Байера» забили Натан Телла и Флориан Вирц.

После этой победы команда Хаби Алонсо продолжает лидировать в Бундеслиге. С 67 очками они на 10 очков опережают своего ближайшего преследователя - "Баварию". Леверкузенская команда также продлила беспроигрышную серию до 36 матчей.

Отметим, что "Карабах", сыгравший дома ничью 2:2 с "Байером", 14 марта проведет ответный матч на выезде.

İdman.biz

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