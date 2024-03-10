Битва за Ямаля. ПСЖ пытается увести очередного игрока "Барселоны"

Каталонцы прижаты к стене, но будут отбиваться до последнего.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Новый виток обострения может случиться между "Барселоной" и ПСЖ. Парижский клуб, который готовится к расставанию с Килианом Мбаппе, отчаянно ищет замену французу, уходящему в "Реал". И так может получиться, что парижане не только усилят мадридский клуб Килианом, но и ослабят одного из главных его конкурентов. Основной трансферной целью ПСЖ сделал вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

Новая атака

ПСЖ не будет сдерживать себя в тратах, чтобы заменить Мбаппе и найти себе новую молодую икону. По информации французских и испанских СМИ, парижане готовы заплатить за Ямаля 200 миллионов евро, что выглядит астрономической суммой для 16-летнего футболиста. Этот трансфер может стать вторым по величине за всю историю. Первый тоже состоялся между этими клубами, когда в Париж из Барселоны переехал Неймар за 222 миллиона евро.

Известный агент Жорже Мендеш уже побывал в Барселоне, чтобы провести встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. Тот якобы уже знал о готовящемся предложении. Агент озвучил его. Однако "Барселона" ответила отказом. Каталонцы считают Ямаля своим самым выдающимся выпускником после Лионеля Месси, поэтому хотят удержать вингера во что бы то ни стало.

Ценность Ямаля, несмотря на юный возраст, растет на глазах. Он закрепляется в стартовом составе, а в последнем матче с "Мальоркой" именно его гол стал победным. Это был его четвертый мяч в 27 матчах нынешнего сезона в Ла Лиге. Также на счету Ламина три голевые передачи и 24 созданных голевых момента. Качество игры юноши растет буквально на глазах.

После той же игры с "Мальоркой" тренер островитян Хавьер Агирре отдельно высказался об игровых качествах Ямаля:

Я видел Месси, когда тот играл в молодежке "Барселоны". Я наблюдал за ним пять минут и увидел игрока, который как мышь проникает всюду и забивает голы. Ямаль похож на него. Он так же настырен и ловок в своих проходах. Он еще очень молод. В "Барселоне" умеют работать с молодежью. Если он продолжит в том же духе, то доставит много радости фанатам "Барселоны".

Трудное положение

Но чтобы Ямаль оставался в Каталонии, легендой которой якобы хочет стать, "Барселоне" придется выдержать неслабый натиск со стороны ПСЖ. И в этот раз положение каталонцев не такое боевое, каким было, когда они отбивали атаки претендентов на Неймара из Парижа.

Дело в финансовых проблемах каталонцев. Ла Лига жестко ограничивает возможности "Барселоны", которая все еще имеет большие проблемы с зарплатной ведомостью. Это не только мешает подписывать новых футболистов, но и препятствует сохранению имеющихся. Им нужно платить деньги, выбивающиеся за установленные рамки.

Руководство "Барселоны" использует разные способы восполнения недостающих ресурсов, не прибегая к радикальным продажам. Однако сейчас клубу очень нужны 100 миллионов евро, чтобы летом у него было пространство для маневра. И пока эти средства добыть негде. Все больше боссы каталонцев вынуждены склоняться к тому, чтобы продать кого-то из дорогостоящих футболистов. Впрочем, в качестве жертвы все чаще рассматривается Френки де Йонг, а не Ламин Ямаль. Кажется, что за последнего "Барселона" будет держаться, даже живя впроголодь.

Давнее противостояние

Имеет значение и история взаимоотношений двух клубов. Она далеко не безоблачная, и развивающаяся ситуация вокруг Ямаля станет еще одной главой в легенде о неприязни между "Барселоной" и ПСЖ. Споры между ними из-за разных игроков возникают регулярно. Причем не только парижане тут выглядят теми, кто пытается выдернуть из Каталонии их ценнейшие активы. Но чаще всего в этой войне победителями выходит все же ПСЖ.

Конечно, главным и первым существенным ударом стал переход Неймара. Парижане застали врасплох каталонцев, выплатив сумму отступных, которая казалась нереальной. Это был тяжелый момент для тогдашнего президента "Барселоны" Жозепа Марии Бартомеу. Он видел, как уходит один из лучших футболистов команды, но ничего с этим сделать не мог.

Это был не единственный случай, когда ПСЖ пользовался пунктом о сумме отступных в контрактах футболистов "Барселоны". То же самое произошло с Усманом Дембеле, которого возглавивший каталонскую команду Хави видел очень важным исполнителем. Парижане просто пришли и заплатили клаусулу, не обращая внимания на разочарование "Барселоны". Занятно, что Дембеле каталонцами рассматривался как раз в качестве замены Неймара. И отправился по тому же маршруту.

Было и еще кое-что, казавшееся совсем недавно нереальным. Месси покинул "Барселону". Там история развивалась сама по себе. И поначалу не была связана с ПСЖ. Но парижане словно ощутили, что есть шанс нанести очередной удар по каталонцам. Именно французский клуб предложил уютное пристанище Лионелю, который не мог остаться в "Барселоне".

Может сложиться впечатление, что это ПСЖ всегда пытался обокрасть "Барселону". И чаще всего ему это удавалось. Но предпринимались и попытки мести. Каталонцы несколько раз стремились заполучить футболистов из Парижа. Наиболее известной, пожалуй, была история с Марко Верратти. Сам итальянец уже хотел перейти в "Барселону". Но ПСЖ надавил, где следует, добился смены агента, и вариант с каталонцами отпал.

Также в разное время в статусе игроков ПСЖ "Барселону" интересовали Тияго Силва, Маркиньос и Адриен Рабьо. Когда каталонскому клубу понадобился центральный защитник, она обращалась по поводу трансферов Силвы и Маркиньоса, но получила отказ. Хотя за последнего предлагала конкретную сумму – 60 миллионов евро. А с Рабьо даже удалось достичь договоренности за спиной французского клуба. Однако парижане устроили скандал, и сделка сорвалась.

Так что в этом трансферном противостоянии ПСЖ пока успешнее. Теперь интересно, устоит ли каталонская крепость в борьбе за Ламина Ямаля.

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