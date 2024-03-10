"Сколько жестокости в людях"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Ней Алвес, являющийся братом экс-защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса, отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что его брат покончил жизнь самоубийством. Напомним, ранее об этом сообщил малоизвестный бразильский журналист Пауло Альбукерке.

«Пусть бог даст тебе много здоровья и мудрости, мой брат, чтобы преодолеть и вынести всю эту жестокость людей. Пусть бог помилует твою жизнь и нашу семью.

Сколько же жестокости в людях, сколько жестокости. Осудили моего брата за слова женщины, которая зашла в мужской туалет и сделала то, о чём знают только они двое. Вы уже осудили человека, разве этого недостаточно? Он уже был осуждён. Он в тюрьме. Теперь вы хотите его смерти», - написал Ней Алвес в своей социальной сети.

Напомним, в январе прошлого года Алвеса обвинили в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января бывший футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

В феврале 2024 года суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы, а также обязал его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени, чем 4,5 года.

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