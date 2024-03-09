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Голевая феерия в Трабзоне

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2024 22:51
Голевая феерия в Трабзоне

Сегодня состоялись 4 игры 29-го тура Суперлиги Турции.

İdman.biz сообщает, что матч между «Трабзонспором» и «Карагюмрюком» прошел результативно.

Хозяева одержали победу со счетом 5:1. Игроки «Трабзонспора» за последние полчаса разочаровали соперника 4 раза.

«Адана Демирспор» Шахруддина Магомедалиева разделила очки с «Коньяспором» (2:2).

Турецкая Суперлига
29-й тур
«Сивасспор» – «Аланьяспор» – 1:2
«Коньяспор» – «Адана Демирспор» – 2:2
«Башакшехир» – «Антальяспор» – 1:0
«Трабзонспор» – «Карагюмрюк» – 5:1

İdman.biz

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