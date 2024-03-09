Голевая феерия в Трабзоне

Сегодня состоялись 4 игры 29-го тура Суперлиги Турции.
İdman.biz сообщает, что матч между «Трабзонспором» и «Карагюмрюком» прошел результативно.
Хозяева одержали победу со счетом 5:1. Игроки «Трабзонспора» за последние полчаса разочаровали соперника 4 раза.
«Адана Демирспор» Шахруддина Магомедалиева разделила очки с «Коньяспором» (2:2).
Турецкая Суперлига
29-й тур
«Сивасспор» – «Аланьяспор» – 1:2
«Коньяспор» – «Адана Демирспор» – 2:2
«Башакшехир» – «Антальяспор» – 1:0
«Трабзонспор» – «Карагюмрюк» – 5:1
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